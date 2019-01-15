Tokatspor'da hedef ligde kalmak

Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tokatspor, küme düşme hattından kurtulmak için devre arasında 6 futbolcu ile sözleşme imzaladı.

Tokatpor, Antalya kampında Manisa Büyükşehirspor'dan Ömer Alp Kulga, Sancaktepe Belediyespor'dan Timur Kosovalı, Bayrampaşa Belediyespor'dan Ahmet Arı, Konya Anadolu Selçukspor'dan Vedat Saygı, Niğde Anadolu'dan Ömer Kandemir ile Sancaktepe Belediyespor'dan Onur Alkan'la sözleşme imzaladı. Kamp dönüşünde taraftarların coşku ile karşıladığı bordo-beyazlı ekip antrenmanlara Tokatspor Sosyal tesislerinde başladı. Hafta sonu sahasında Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Tokatspor, ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor.

17 maçta tek galibiyeti var

Ligde ilk yarıda 17 karşılaşmada 1 galibiyeti bulunan Tokatspor, 10 mağlubiyet ve 6 beraberlikle 9 puanla sonuncu sırada yer alıyor.