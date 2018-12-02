Tokatsporlu taraftarlardan farkındalık yürüyüşü

Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Tokatspor'un ligdeki kötü gidişi sonrasında azalan desteği arttırmak için taraftarlar farkındalık yürüyüşü düzenledi.

Ligde 7 puanla son sırada yer alan Tokatspor'a kentte ilginin azalması sonra taraftarlar tarafından vatandaşları stadyuma yönlendirmek maksadı ile farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Niksar Yolu Kavşağı'ndan Gaziosmanpaşa Stadyumu'na yürüyen taraftarlar ellerinde meşalelerle Tokatspor'a sevgilerini gösteren sloganlar attı. Alınan güvenlik önlemleri eşliğinde stadyum önünde tamamlanan yürüyüşle alakalı açıklama yapan tribün lideri Burak Çelik, "Tokatspor Cephe 1969 Taraftar Grubu olarak şehrimizi ayağa kaldırmak adına bir yürüyüş düzenledik. Bu yürüyüşe de şehrimiz kayıtsız kalmayarak bugün stadımızı dolduruyorlar. Tokatspor'umuzu hak ettiği yerlere tekrardan çıkarma peşindeyiz. Yürüyüşümüzü düzenlememizin anlamı özeti budur" şeklinde konuştu.