İhlas Haber Ajansı

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Tokat'ta 1 kilo 180 gram kubar esrar ele geçirildi

Tokat’ın Niksar ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 1 kilo 180 gram kubar esrar ele geçirildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 1 kilo 180 gram kubar esrar ele geçirildi.


Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Niksar İlçesinde şüpheli bir şahısın aracında, Ateş isimle uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan aramada yaklaşık 1 kilo 180 gram “Kubar Esrar” yakalandı.


Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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