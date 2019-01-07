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Tokat'ta 1 kişinin öldüğü kaçak kazıda kullanılan malzemeler çıkarıldı

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin zehirlendiği kaçak kazıda kullanılan malzemeler kazılan tünelden çıkarıldı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin zehirlendiği kaçak kazıda kullanılan malzemeler kazılan tünelden çıkarıldı.


Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, Reşadiye ilçesi Yuvacık köyü Kışlaoğlu mevkiinde jeneratör ve hilti ile kaçak kazı yapan 4 şahsın muhtemelen jeneratör egzozundan çıkan gazdan zehirlendikleri ve kar yağışı sonucu yolun kapanmasıyla 112 Acil Sağlık Hizmetlerini arayarak yardım istedikleri belirtilerek, “Olayın 112 tarafından jandarmaya bildirilmesini müteakip jandarma, AFAD, 112 ekibi bölgeye sevk edilmiş, yol İlçe Özel İdaresinin kepçesiyle açılmış, belli bir yerden itibaren de yaya gidilerek olay mahalline ulaşılmıştır. Yapılan ilk kontrolde bir şahsın vefat ettiği tespit edilmiş, diğer 3 şahıs ile birlikte Reşadiye Devlet Hastanesine nakilleri yapılmış, olaydan sağ kurtulan 3 şahıs da karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle Tokat'a sevk edilmiştir” denildi.


Olay bölgesinde kazılan tünel içerisinde elektrik tertibatı bulunduğu belirtildi. AFAD ekiplerince tüneldeki 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 2 adet balyoz, 3 adet kazma, 2 adet darbeli matkap, 1 adet kesici, 1 adet çadır, 30 metre elektrik kablosu, 2 adet ahşap merdiven, 2 adet kürek ile 1 adet aydınlatma lambasının çıkarıldığı kaydedildi.

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