Tokat'ta, 1 milyon 120 bin 140 doz Covid-19 aşı yapıldı

Öner Nergiz, 2021 yılından bugüne Tokat'ta 1 milyon 120 bin 140 doz Covid-19 aşısı uygulaması yapıldığını söyledi.

Korona virüs vakalarında son günlerde belirgin bir artış yaşanmakta olduğuna dikkat çeken Nergiz, virüsün mutasyona uğramasıyla hastalığın daha da bulaşıcı hale geldiğini belirtti. Nergiz, kapalı mekanlarda maske takmak, el hijyenine dikkat etmenin aşı ile birlikte hastalığın yayılmasının önüne geçmekte etkin rol oynamakta olduğunu söyledi. Tokat'ın aşılamada üst sıralarda yer aldığını belirten Nergiz, “2021 yılından beri ilimizde toplam 1 milyon 120 bin 140 doz aşı uygulaması yapıldı. Vatandaşlarımız tercih ettiği aşıyı, ilgili sağlık kuruluşlarından randevulu/randevusuz olarak yaptırabilmektedir” dedi.