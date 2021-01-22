Tokat'ta 10 kişide mutant virüs tespit edildi

Tokat'ta 10 kişide mutasyona uğramış korona virüs tespit edildi.

Mutasyona uğramış korona virüsün Türkiye'de de tespit edilmesinin ardından illere gönderilen kitlerle ayrıca tarama yapılıyor. Tokat'ta 2 korona virüs hastasına yapılan testte mutasyona uğramış korona virüs tespit edildi. Kent merkezi ve Niksar ilçesinde tespit edilen hastaların aile fertlerine de hastalığı bulaştırmış olması nedeni ile sayının 10'a çıktığı öğrenildi. Mutasyona uğramış korona virüs tespit edilen hastaların diğer hastalar gibi evlerinde izole edildiği, hastalara aynı ilaç ve tedavilerin uygulandığı sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tokat'ta mutasyona uğramış virüs tespit edilen hastalara virüsün nereden bulaştığı araştırılıyor.

Türkiye'de 15 kişide görüldüğü açıklanmıştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'den Türkiye'ye giriş yapan ve PCR test sonucu "pozitif" çıkan kişilere yapılan geriye dönük taramalar neticesinde 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu virüs yükü tespit edildiğini açıklamıştı.