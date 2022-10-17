Tokat'ta 12 Kilo 580 gram uyuşturucu ele geçirildi: 1kişi tutuklandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde emniyet birimlerince yapılan operasyonda 12 kilo 580 uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Niksar ilçesinde bir ikamete yapılan operasyonda; 12 kilo 580 gram Esrar Maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir kişi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.