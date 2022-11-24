Tokat'ta, 12. Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresi

Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresinin açılışı yapıldı.

15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonunda yapılan törende Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin konuşma yaptı. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Rektör Şahin, öğretmenlerin ve öğretim üyelerinin büyük bir özveri ile çalıştığını söyledi. Özel eğitimin önemine dikkat çeken Rektör Şahin'in konuşmasının ardından Prof. Dr. Sezgin Vuran “Değişen Dünya ve Özel Eğitim” konusundaki sunumunu gerçekleştirdi.

12. Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresi 24-26 Kasım 2022 tarihleri arasında devam edecek.