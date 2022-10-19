Tokat'ta 125 bin adet makaron ele geçirildi

Tokat'ın Niksar İlçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 125 bin boş makaron ve 60 bin adet doldurulmuş kaçak sigara ele geçirildi.

Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçe merkezinde kaçakçılık yapanlara yönelik operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri ilçe merkezinde bir A.P.(34) adlı şahsın yasadışı sigara imalatı yaptığı yönünde bilgiye ulaştı. Ekipler şahsa ait bağ evinde yaptığı aramada 125 bin boş makaron, 60 bin adet doldurulmuş kaçak sigara, 150 kilo kaçak tütün, 2 bin sigara paketleme poşeti, 1 sigara doldurma makinesi, 2 kompresör, 1 ruhsatsız tabanca ve bir av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda şüpheli A.P.'nin yanı sıra sigara imalatı esnasında suç üstü yakalanan H.A.Y. isimli bir kişi de gözaltına alındı.