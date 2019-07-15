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Tokat'ta 15 Temmuz etkinlikleri şehitlik ziyaretiyle başladı

Tokat’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Erenler Şehitliğine yapılan ziyaretle başladı.

Tokat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Erenler Şehitliğine yapılan ziyaretle başladı.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Tokat'ta Erenler Şehitliğinin ziyaret edilmesiyle başladı. Tokat Valisi Dr Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48'inci Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Aykut Biçeroğlu, Tokat İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hidayet Arıkan, Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Ak Parti İl Başkanı Metin Polat, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr Ali Çelik, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, STK liderleri, şehit yakınları ve vatandaşların katılımlarıyla yapılan ziyarette şehit kabirlerine karanfil bırakıldı. Kuran tilaveti sonrasında etkinlikler Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından okunan dua ile son buldu.

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