Tokat'ta 155 okul kütüphanesine 80 bin kitap

Kent merkezi Z-Kütüphanesinde düzenlenen programda “Kitap Tokat” projesi kapsamında kitap dağıtımı yapıldı. 95 ilkokul, 45 ortaokul ile 15 lise olmak üzere 155 okul kütüphanesine 80 bin kitap desteği sağlandı. Tokat Valisi Ozan Balcı, okul kitaplıklarında 480 bin kitap olduğunu ifade ederek, “80 bin kitap aldık, kütüphanelerimize verdik. 100 bin daha kitap alacağız. Hedefimiz 1 milyon kitabı okul kütüphanelerimizle buluşturmak.” dedi.

Vali Balcı, Tokat'ta kütüphanesiz okul kalmayacağını belirterek "Kütüphanelerimizi zengin kitapla dolduruyoruz. Türkiye'nin geleceğini inşa edecek, kendi hayat çizgisi yolunda giden çocuklarımızın hayatlarına destek vererek onları güzel kitaplarla buluşturmaya katkı sağlıyoruz. Öğrencilerimize kitaptokat. gov. tr üzerinden talep ettikleri kitapları, PTT aracılığıyla ücretsiz ulaştırıyoruz. Bugüne kadar 100 bin kitap çocuklarımızın adreslerine ulaştı. Hem çocuklarımız için hem de bizim için büyük bir mutluluk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.