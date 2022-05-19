İhlas Haber Ajansı

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Tokat'ta 19 Mayıs'ta kar sürprizi

Tokat’ta 19 Mayıs’ta yüksek kesimlere yağan kar görenleri şaşırttı.

Tokat'ta 19 Mayıs'ta yüksek kesimlere yağan kar görenleri şaşırttı.


Tokat'ta il merkezinde yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini yer yer kar yağışına bıraktı. Erbaa, Reşadiye ile Başçiftlik ilçelerinde yaylalar beyaza büründü. Koyun sürüleri kar yağışı altında yayıldı. Mayıs ayında yeşil örtü üzerine yağan kar objektiflere yansıdı. 19 Mayıs'ta kar yağışını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Karda kayan vatandaşlar farklı bir heyecan yaşadı.

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