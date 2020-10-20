Tokat'ta 2 bin 580 litre sahte alkol ele geçirildi

Tokat'ta düzenlenen operasyonda 2 bin 580 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Niksar ilçesine bağlı Korulu köyünde 6 şüpheli şahsın sahte alkol üreterek sattığı bilgisini aldı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden operasyon düzenleyen jandarma şahısların ev ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada, 2165 litre kaçak rakı, 415 litre kaçak şarap, 60 kg anason, 2 adet soğutmada kullanılan bakır kazan, 2 adet alkol damıtılmasında kullanılan düzenek ve 50 adet jelikan bidon ve çok sayıda alkol yapımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.