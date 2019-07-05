Tokat'ta 2 bin yıllık termal suyuna önemli yatırım

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 2 bin yıllık termal suyunun değerlendirilerek bölge ekonomisine kazandırılması için yaklaşık 11 milyon dolarlık yatırımın temeli törenle atıldı.

Sulusaray ilçesinde yaklaşık 30 yıldır kaderine terk edilmiş kaplıcaların hak ettiği değeri bulması için Anadolu'nun en eski ve en değerli termal suyuna özel teşebbüs tarafından yaptırım yapıldı. Yaklaşık maliyeti 11 milyon doları bulan bölgenin en büyük termal tesisi olması beklenen dev proje ile romatizma, nevralji ve cilt hastalıklarının yanı sıra kas ve eklem rahatsızlıklarında da kendini ispatlamış 2 bin yıllık kaynak, modern bir tesisle gün yüzüne çıkarılarak şifa dağıtacak. Yıllardır atıl durumda bulunan Sulusaray kaplıcaları için düzenlenen temel atma töreninde yatırımcı firma adına konuşan Mustafa Altun, doğup büyüdükleri topraklara vefa duygusu ile yatırım yaptıklarını kaydetti.

Sulusaray Belediye Başkanı Necmettin Coruk ise 1962 yılında kurulan ve atıl durumda kalan kaplıcanın yakınına daha güzel ve modern bir termal tesis yapılacak olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, tarihi ile önemli bir yere sahip olan ilçeye yapılacak olan tesisin bölgenin kalkınmasında önemli görev üstleneceğini dile getirdi.

Sulusaray Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar ise yıllarca bölgede beklenen ve özlenen yatırımın temelinin atılmasının ilçe için tarihi bir gün olduğunu söyledi. Yapılan konuşmaların ardından Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun katıldığı törende termal tesisin temeli dualarla atıldı.

2020 yılında hizmete sunulacak

Dört etap olarak hayata geçirilecek olan tesislerin birinci etabında toplam 6 bin 400 metrekarelik bir alanda yüzme havuzları, saunalar, aile havuzları, doktor balık havuzları, çocuk havuzları, tuz odaları, aquapark, çocuk oyun alanları, kafeterya, market, vitamin bar vb. birçok özelliğe sahip sosyal bina, 2020 Haziran ayında halkın hizmetine sunulacak. 2, 3 ve 4. etaplarda ise devre mülkler, toplantı salonları ve 4. yıldızlı otel olmak üzere birçok proje 2024 yılına kadar hayata geçirilecek.