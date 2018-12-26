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Tokat'ta 2 ilçede kar tatili

Tokat’ta kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 2 ilçe ile bir belde bölge okullarında eğitime bir gün süre ile ara verildi.

Tokat'ta kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 2 ilçe ile bir belde bölge okullarında eğitime bir gün süre ile ara verildi.



Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, olumsuz hava şartları nedeniyle Başçiftlik ve Reşadiye ilçesi ile Erbaa ilçesine bağlı Gökal beldesi bölge okullarında eğitime bir gün süre ile ara verildiğini duyurdu. İl genelinde yoğun kar yağışı sonrasında kapanan 420 köy yolundan 200'e yakını açılırken, şehirlerarası yolların ulaşıma açık durumda olduğu belirtildi. Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının eksi değerlere düşecek olması nedeniyle yollarda oluşacak olan buzlanma olaylarına karşı araç sürücülerinin dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

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