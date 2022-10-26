Tokat'ta 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Tokat'ta 2 kişinin yaralandığı trafik kazası bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Yeşilyurt kara yolu Yancı Köprüsü mevkiinde meydana geldi. A. S. yönetimindeki 66 LL 507 plakalı otomobil, akaryakıt istasyonuna giriş yapmak isteyen Ş. Ö. idaresindeki 60 HY 107 plakalı traktöre çarptı. Kazada yaralanan iki araç sürücüsü ambulansla Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza anı ise bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasın anbean yansıdı.