Tokat'ta, 2 milyon ceviz fidanı toprakla buluşacak

Ozan Balcı, hedeflerinin 2 milyon ceviz fidanını toprakla buluşturulmak olduğunu söyledi.

Tokat Valiliği ile Amasya Orman Bölge Müdürlüğü arasında ‘Orman Tokat Ceviz' projesi kapsamında protokol imzalandı. Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen protokolde konuşan Vali Dr. Ozan Balcı, Tokat genelinde 700 bin ceviz fidanı dikildiğini, bu protokol ile de 200 bin daha ceviz fidanı dikileceğini kaydetti. Hedeflerinin 2 milyon ceviz fidanının toprakla buluşturulmak olduğunu belirten Vali Balcı, “10 milyon 370 bin meyve fidanı süs bitkisi projemiz devam ediyor. Buradan da 2 milyon 200 bin ceviz yetiştiriyoruz. 2023 yılı itibariyle Tokat'ımızı, Kelkit ve Yeşilırmak havzalarımızı fidanlarımızla donatmış olacağız” dedi.

Konuşmanın ardından Vali Dr. Ozan Balcı ile Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu arasında protokol imzalandı. Protokol kapsamında tarım arazilerinde görülen yüzey erozyonlarının önlenmesi çalışmaları esasları belirleneceği bildirildi.