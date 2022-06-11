Tokat'ta 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Tokat'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tokat-Yeşilyurt kara yolu Bedirkale köyü yakınlarında meydana geldi. 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralılara kurtarma ekipleri müdahale etti. Araçta sıkışan yarlılar itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkartıldı. 8 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.