Tokat'ta 2 polis memurunun cenazesi memleketlerine gönderildi

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2 polis memurunun cenazesi memleketlerine gönderildi.

Artova ilçesi Taşpınar köyü yakınlarında kontrolden çıkan otomobilin tırla kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden polis memurları Kanber Demir (29) ile Selahattin Kaplan (27) meslektaşları tarafından defnedilmek üzere memleketlerine uğurlandı. Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınan cenazelerden Selahattin Kaplan'ın cenazesi Şanlıurfa'nın Nizip ilçesine, Kanber Demir'in cenazesi ise memleketi Niğde'ye gönderildi. Genç yaşta trafik kazasında hayatını kaybeden polis memurlarının Türk bayrağına sarılı cenazeleri meslektaşlarının omuzlarında cenaze aracına taşındı. Tokat Belediyesi cenaze aracı ile cenazeler memleketlerine gönderildi.

Olay; Tokat'ın Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Kanber Demir yönetimindeki 19 TU 350 plakalı otomobil, Taşpınar köyü mevkisinde karşı yönden gelen Emin A. (35) idaresindeki 19 UP O22 plakalı tırla çarpıştı. Kazada, Demir ile aynı otomobilde bulunan polis memuru Selahattin Kaplan (27) olay yerinde hayatını kaybederken, iki kadın ağır olarak yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan tır sürücüsü gözaltına alındı.