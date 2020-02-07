Tokat'ta 2. Uluslararası Çadlı Öğrenciler Forumu

Uluslararası Çadlı Öğrenciler Forumu düzenlendi.

Türkiye ve Kıbrıs'taki Çadlı Öğrenciler Derneği ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü işbirliğinde düzenlenen forumun açılışı törenle yapıldı. Forumda konuşma yapan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Karabük'te 800 civarında Çadlı öğrenci bulunğunu, Tokat'ın Çad için ikinci bir ev olduğunu kaydetti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ise konuşmasında Tokat'ta 110'un üzerinde Çadlı öğrencinin eğitim görmekte olduğunu belirterek, “2017'de Çad macerasına başladık. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ne Rektör olarak atandıktan sonra Çadlı öğrencileri Tokat'a getirmeye başladık. Çad hakkında internette dolaşan olumsuzlukların hepsi yanlış. Belgeseller, haberler ve diğer medya organlarını açtığımızda sanki Çad'da susuzluk, açlık, güvenlik sorunları varmış gibi bir algı bulunmakta. Aksine, göller, vadiler verimli tarım araziler ve çok ahlaklı insanların bulunduğu bir Çad'ı görürsünüz. Biz bu güzel insanları gördükçe sayılarımızı yüzlerle binlerle ifade edecek şekilde öğrenci kabullerine başladık” dedi.

Ordu Milletvekili ve Türkiye Çad Meclis Dostluğu Temsilcisi Ergün Taşçı, Çad'la geçmişten beri gönülden beraber olunduğunun altını çizerek, “Uzak da olsak bir gönül dostluğumuz var. Uzak olduğu için çok gidemesek te ne zaman bir etkinlik olsa katılmaya çalışıyoruz. Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin'in büyük çabaları bulunmakta. Onlara teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra kürsüye gelen Tokat Milletvekili Av. Mustafa Arslan ise Türkiye'nin uluslararası öğrencilerle ilgili yaptığı çalışmalarda Avrupa ülkeleri arasında en büyük gelişmeyi kaydeden ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti.

Son olarak konuşma yapan Türkiye Çad Büyükelçisi Adoum Dangai Nokour Guet, yurt dışındaki Çadlılar forumuna katılmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Tokat çok güzel bir şehir. Çad'ın kalkınması için oldukça önemli bulduğumuz bu foruma gönülden katılıyoruz. Bu forum Yurt dışındaki Çadlıları bir araya getirmek anlamında da oldukça faydalı. Çadlılar bu vesile ile birbirleri ile tanışmaktadır. Türkiye ve Çad arasındaki ilişkilerin sürdürülmesi için çalışıyoruz. Çad ve Türkiye ilişkileri çok güçlüdür. Her iki ülkenin de kazanması için çabalıyoruz. Bu etkinlikten dolayı Rektörlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Programın açılış konuşmaları sonrası Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Türkiye Çad Büyükelçisi Adoum Dangai Nokour Guet'e ve Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'a teşekkür belgesi ve hediye takdiminde bulundu. Rektör Şahin ise Türkiye ve Kıbrıs'taki Çadlı Öğrenciler Derneği Tokat temsilcisi Adam Hissein Mahamat, Türkiye ve Kıbrıs'taki Çadlı Öğrenciler Derneği Başkanı Moussa Hüssein Moussa ve Koche Adam Mahamat'a teşekkür belgesi ve hediye takdiminde bulundu.