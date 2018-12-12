Tokat'ta 2000 yıllık iskelete yoğun ilgi

Tokat'ta Sulu Sokak Çarşısı'ndaki Arastalı Bedesten'de hizmet veren Tokat Müzesi, içerisinde bulunan birçok medeniyete ait tarihi eserle ziyaretçilerine hizmet veriyor. Müzede, Helenistik dönemden birçok inanca ait eserler ile etnografya temelli eserler sergileniyor. Ziyaretçilerin en çok dikkatini Eski Roma Dönemi'ne ait olan pişmiş topraktan yapılmış lahit ile içerisinde bulunan 2 bin yıllık insan iskeleti çekiyor. 1927 yılında Tokat'ın Artova İlçesi'nde bir vatandaş tarafından satın alım yöntemiyle müzeye kazandırılan 2 bin yıllık iskelet, müzede ziyaretçilerini bekliyor. Müze'de en çok ilgi çeken eserin roma dönemine ait lahit ve içerisindeki iskelet olduğuna dikkat çeken İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Ali Uçar, "Roma dönemine ait bir eser. Özellikle de küçük çocukların müzedeki görevli arkadaşlara sordukları en önemli soru içerisindeki iskeletin gerçek olup olmadığı. Evet, lahitimiz ve iskeletimiz gerçek. Lahit'in gerek üzerindeki formlar, gerekse dönemsel izler itibariyle Roma Dönemine ait bir lahit. Fakat satın alma yöntemiyle 1927 yılında müzemize kazandırıldığı için tam kesin bir tarih söyleyebiliyoruz. Herhangi bir kazı esnasında ortaya çıkmış olsaydı, kazı çevresindeki diğer eserlerle birlikte kesin bir tarih söyleyebilirdik. Fakat lahitin Roma Dönemine ait olduğunu biliyor ve bunun dışında tam bir tarih veremiyoruz. O da 2 bin yıllık bir eser olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.

Müzeyi gezmeye gelen vatandaşlardan Mehmet Cezmi Topçu, lahidin bölgedeki müzelerde ender bulunan eserlerden biri olduğunu söyleyerek, "Çok değişik bir yapı, içerisindeki iskelet de gerçek bir iskelet. Bu yapılar her tarafta olmuyor. Sadece belirli bölgelerdeki kültürlerin medeniyetlerin eseri bunlar. Çok güzel ve insanı şaşırtan bir eser" diye konuştu.