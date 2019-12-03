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Tokat'ta 21 araca kış lastiği cezası

Tokat’ta, kış lastiğine yönelik olarak yapılan denetimlerde 21 araç sürücüsüne 4 bin 804 lira idari para cezası uygulanırken, 17 araç trafikten men edildi.

Tokat'ta, kış lastiğine yönelik olarak yapılan denetimlerde 21 araç sürücüsüne 4 bin 804 lira idari para cezası uygulanırken, 17 araç trafikten men edildi.


Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma komutanlığı sorumluluk bölgesinde, soğuk hava şartlarında karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla denetim yapıldı. Kış lastiği kullanımına yönelik yapılan denetimde 829 araç kontrol edildi. 21 araca toplam 4 bin 804 TL idari para cezası uygulanırken ve 17 araçta trafikten men edildi.

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