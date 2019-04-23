Tokat'ta 23 Nisan Kutlamaları

Tokat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

Tokat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı. Elverişsiz hava şartları nedeniyle Hüseyin Akbaş Spor Salonunda devam eden kutlamalarda minik öğrenciler gönüllerince eğlendi. Öğretmen Rukiye Sarıer Bumin Anaokulu öğrencilerinin bando gösterileri ile başlayan program da minik öğrenciler alkış topladı. Halk oyunları, jimnastik ve tekvando gösterilerinin yapıldığı kutlamalarda anaokulu öğrencilerinin ay yıldız oluşturarak Türk Bayrakları ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini taşıdı. Oldukça beğeni toplayan gösterilerde öğrenciler hünerlerini sergiledi.

23 Nisan kutlamalarına Tokat Valisi Ozan Balcı başta olmak üzere Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu,Garnizon Komutanı Piyade Albay Rıfat Dönel, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katıldı.

Niksar'da 23 Nisan

Tokat'ın Niksar ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları ilçe stadyumunda yapıldı. Kutlamalarda Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin halk oyunları gösterileri beğeni topladı. 23 Nisan Bayramına Vali Yardımcısı ve Niksar Kaymakam Vekili Dr. Mehmet Gödek Merdan, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, Niksar İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Bolat ile çok sayıda davetli katıldı.