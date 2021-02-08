İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tokat'ta 262 metruk bina yıkıldı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bulunan 262 metruk bina bağımlılıkla mücadele amacıyla yıkıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan 262 metruk bina bağımlılıkla mücadele amacıyla yıkıldı.


Erbaa Belediyesi, Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu kararıyla metruk binaların yıkımına devam ediyor. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, metruk binaların toplanma alanı olarak kullandığına dikkat çekti. Bağımlılıkla mücadele amacıyla tespit edilen metruk binalarının yıkımının devam ettiğini ifade eden Başkan Karagöl, “Yıkımı gerçekleştirilen binaların yerlerine açık otopark ve yeşil alan oluşturarak Erbaa'ya kazandırıyoruz. Böylelikle hem yıkılma tehlikesiyle hem de bağımlılıkla mücadele ediyoruz. Bugüne kadar toplam 262 metruk binanın yıkımı gerçekleştirdik” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.