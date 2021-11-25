İhlas Haber Ajansı

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Tokat'ta 3 milyon liralık tefecilik operasyonu: 9 gözaltı

Tokat’ta tefecilik yaparak yaklaşık 3 milyon lira gelir elde ettikleri tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat'ta tefecilik yaparak yaklaşık 3 milyon lira gelir elde ettikleri tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.


Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüksek faiz ile borç para vererek tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelileri takibe aldı. Polis, yüksek faiz ile verdikleri paralara karşı senet imzalattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Turhal ve Zile ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde çok sayıda senet, ajanda ve doküman ele geçirildi. Polis ekipleri, yaklaşık 3 milyon lira değerinde senede el koydu. Yakalanan 9 şahıs gözaltına alınarak polis merkezine sevk edildi.


Şüphelilerin ifade işlemlerinin arından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

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