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Tokat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

Tokat’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı.

Tokat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.


Tokat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Çelenk törenin ardından Tokat Valisi Ozan Balcı, makamında kutlamaları kabul etti. Valilik makamında gerçekleşen resmi kabul sonrasında Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törene geçildi. Törende Vali Balcı, Garnizon ve 48'inci Piyade Er Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Rıfat Dönel ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu birlikleri selamladı. Törende, Piyade Yüzbaşı Hasan Çağlar Halli günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajının da okunduğu kutlamalarda öğrenciler tarafından Zafer Bayramı temalı şiirler de okundu. Halk oyunları gösterilerinin alkış topladığı kutlamaları anne ve babası ile izlemeye gelen 2 yaşındaki Ozan Orhan Onur, Ay yıldızlı tişörtü ile ilgi odağı oldu. Tören öğrenciler, gaziler ve askerlerin geçişi ile sona erdi.

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