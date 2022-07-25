İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tokat'ta, 30 dönüm buğday tarlası kül oldu

Tokat’ın Zile ilçesinde çıkan yangında 30 dönüm ekili buğday tarlas küle döndü.

Tokat'ın Zile ilçesinde çıkan yangında 30 dönüm ekili buğday tarlas küle döndü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Zile ilçesi istasyon yolu üzerinde bulunan H. K.'ya ait tarlada meydana geldi. Elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcımdan çıktığı ileri sürülen yangında buğday tarlası alev aldı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeni ile buğday tarlası küle dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.