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Tokat'ta 300 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Tokat’ta bir iş yerinde düzenlenen operasyonda 300 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Tokat'ta bir iş yerinde düzenlenen operasyonda 300 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.


Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir iş yerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı yönünde bilgiler doğrultusunda operasyon düzenledi. Söz konusu iş yeri, şahısların üzerilerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda toplam 300 adet ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan F.B.B ve Ç.E. isimli şahıslar “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve aracılık etmek” suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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