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Tokat'ta 321 taklit ürüne el konuldu

Tokat’ta sahte logolu ürünlere yönelik düzenlenen operasyonda 321 adet taklit ürüne el konuldu.

Tokat'ta sahte logolu ürünlere yönelik düzenlenen operasyonda 321 adet taklit ürüne el konuldu.


Edinilen bilgiye göre, ünlü markaların şikayeti üzerine Tokat 1. Sulh Ceza Hakimliğinin arama ve el koyma kararına istinaden il merkezindeki 10 iş yerinde arama yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na muhalif nitelikte üretim ve lisans verme yetkisi olan şikayetçi firmalara ait 203 adet eşofman ve forma, 51 adet mont, çanta, eşofman, tişört, 67 adet oyuncak olmak üzere toplam 321 adet taklit marka ürüne el konuldu. İş yeri sahipleri hakkında adli işlem başlatıldı.

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