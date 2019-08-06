Tokat'ta, 34 AB projesinden 18'i kabul edildi

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanana 34 adet Avrupa Birliği (AB) projesinden 18'i kabul edildi.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'nin önderliğinde ivme yakalayan eğitim camiasında 518 bin 960 avroluk 18 projenin kabul edilmesi sevinçle karşılandı. Projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Müdür Küçükali, proje başvurulardan 18'inin kabul edilmesinin önemine değinerek, “Akademik başarıya odaklandığımız bugünlerde projeleri de son derece önemsediğimizi değerli eğitimci arkadaşlarım bilmekte ve bu duyarlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir. AB projeleri hazırlamak zor, bu projeleri kabul ettirmek çok daha zordur. Bu zorluğa talip olan; kurumuna, şehrine değer üretmek için çaba sarf eden bütün arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Tokat eğitim camiası büyük bir ailedir ve bu ailenin her bireyine düşen büyük sorumluluk ve görevler vardır. Bu bilinçle çalışan her arkadaşımızın gayretine ihtiyacımız vardır. Güçlü aile, güçlü bireylerle ayakta kalabilir. Bütün öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz değerlidir, değer üretebilecek kadar yeterli ve yeteneklidir. Bizleri bir kez daha onurlandıran değerli meslektaşlarıma şükranlarımı sunuyorum“ dedi.