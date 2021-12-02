İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tokat'ta 4 katlı apartman çökme riskine karşı boşaltıldı

Tokat’ta temel kazısı nedeniyle 4 katlı bir apartman dairesi çökme tehlikesi nedeni ile boşaltıldı.

Tokat'ta temel kazısı nedeniyle 4 katlı bir apartman dairesi çökme tehlikesi nedeni ile boşaltıldı.



Devegörmez Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde temel kazısı yapıldı. Akşam saatlerinde bina sakinleri apartman duvarının yanındaki binadan ayrılmaya başladığını fark etti. Olay yerinde polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Binanın çökme riskine karşı 4 dairede yaşayanlar tahliye edildi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek bölgeye giriş ve çıkışları durdurdu.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.