Tokat'ta, 4 okul ve 1 YİBO'da yüz yüze eğitime korona engeli

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 4 okul ile Almus ilçesinde YİBO'da yüz yüze eğitime korona virüs salgını nedeni ile ara verildi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat'ta Başçiftlik İlkokulu ana sınıfında 1 öğrenci ile 2 velinin korona virüs testi pozitif çıktı. Anasınıfı ile birlikte iki sınıfta toplam 39 öğrenci temaslı, 14 öğretmen yakın temaslı olduğu değerlendirilerek test yapıldı. İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği korona virüsün yayılmaması için yüz yüze eğitime 9 gün ara verildi. Başçiftlik İlkokulu, Ortaokulu, Başçiftlik Şehit Murat Kılınç Çok Programlı Lisesi ve Karacaören İlkokulunda uzaktan eğitime devam edilmesine kararlaştırıldı.

Yatılı kalan öğrenciler evlerine gönderildi

Tokat'ın Almus ilçesinde Akarçay Şehit Turan Yıldız Yatılı Bölge Orta Okulunda yatılı kalan bir öğrencinin korona virüs testi pozitif çıktı. Okulda yatılı kalan 66 öğrenci temaslı olarak ailelerinin yanına gönderildi. Öğrencilerin 17'sınin testi pozitif çıktı. 3 öğretmen ile 2 çalışanında testinin pozitif çıkması sonucu eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildi.