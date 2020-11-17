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Tokat'ta 440 adet ecstasy hap ele geçirildi

Tokat’ın Erbaa ilçesinde düzenlenen operasyonda 440 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen operasyonda 440 adet ecstasy hap ele geçirildi.


Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Erbaa ilçesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Durdurulan bir otomobilde yapılan armada 440 adet Ecstasy Hap maddesi ele geçirildi. “TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçundan gözaltına alınan Y.K. ifade işlemlerinin ardından Erbaa Adliyesine sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Narkotik polisleri operasyonda ele geçirilen uyuşturucu ile İzmir'e geçmiş olsun mesajı gönderdi.

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