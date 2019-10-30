Tokat'ta 49 gündür aranan kayıp şahıs ölü olarak bulundu

Tokat'ın Almus ilçesinde 49 gündür kayıp olarak aranan şahıs, ağaçta asılı olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Almus ilçesi Gölgeli beldesinde ikamet eden evli 1 çocuk babası Gencer Zengin (43), 12 Eylül 2019 tarihinde evinden traktörün bir parçasının yaptırmak için ilçeye gitti. İlçede traktörü için gerekli malzemeyi temin ettikten sonra beldeye dönmek için yola çıkan Zengin'den bir daha haber alınamadı. Kayıp şahsın yakınları tarafından çevrede yapılan aramalarda bir sonuca ulaşılamaması sonucu jandarmaya haber verilerek arama çalışması başlatıldı. Yaşanan olayın ardından yaklaşık 48 gün sonra Gölgeli beldesine yaklaşık 1 kilometre uzaklık Karadoruk mevkisinde şahsa ait motosiklet bölgede mantar toplayan bir şahıs tarafından bulundu. Bir gün sonra devam eden arama çalışmalarınsa ise jandarma ekipleri kayıp olarak aranan şahsı ağaca çamaşır ipi ile asılı olarak buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp kurumuna gönderildi. Otopsi ve çalışmaların ardından olayın aydınlatılması bekleniyor.