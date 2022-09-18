Tokat'ta 5 hektar ormanlık alan zara gördü

Tokat'ta çıkan orman yangınında 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Tokat merkeze bağlı Çamlık köyü ormanlık alanında yangın çıktı. Sarıçam-kayın ağacı ormanında çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri müdahale etti. Ayrıca Merzifon Havalimanı'ndan kalkan 2 helikopter çalışmalara destek verdi. Yangına 20 jandarma, 50 yangın söndürme işçisi ve 30 köylü müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı bölgede Tokat Valisi Numan Hatipoğlu incelemelerde bulundu.