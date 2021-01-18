Tokat'ta 50 köy yolu ulaşıma kapandı

Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeni ile 50 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tokat'ta aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonucu kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan 50 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışması başlattı. İl genelinde 17 ekip 70 personelle devam eden kar yağışı sonucu kapanan yollarda çalışma yürüttüğü kaydedildi.