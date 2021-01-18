İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tokat'ta 50 köy yolu ulaşıma kapandı

Tokat’ta etkili olan kar yağışı nedeni ile 50 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeni ile 50 köy yolu ulaşıma kapandı.


Tokat'ta aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonucu kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan 50 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışması başlattı. İl genelinde 17 ekip 70 personelle devam eden kar yağışı sonucu kapanan yollarda çalışma yürüttüğü kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.