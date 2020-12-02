Tokat'ta, 55 bin 550 dekar tarım arazisi modern sulama şebekesine kavuşacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında protokole imza atıldı. Yapılan anlaşma ile Tokat- Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi Zile, Maşat Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması 2. kısım çalışmaları başlayacak. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ettiklerini kaydetti. Modern sulamanın önemine değinen Yıldız, “Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor. Bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor” dedi.

Yıldız, bu kapsamda çalışmalara devam ettiklerinin altını çizerek,'19 Haziran 2020 tarihinde ihalesi yapılan “Tokat- Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi Zile, Maşat Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulaması 2. Kısım” işinin sözleşmesinin 02 Kasım 2020 tarihinde imzalandığını müjdeledi.

11 köy modern sulama şebekesine kavuşacak

Projenin hayata geçmesi ile Tokat-Zile İlçesine bağlı 11 adet köyün (Reşadiye, Salur, Yalınyazılı, Büyüközlü, Ağcakeçili, Yapalak, Narlıkışla, Karaşeyh, Haremikışla, Eskiderbent ve Kazıklı Köyleri) arazileri sulama imkânına kavuşacak. 24.970 dekar cazibeli, 30.580 dekar pompaj olmak üzere toplam 55 bin 550 dekar alan sulamaya kavuşacak olup bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte yıllık 120 milyon TL gelir artışı sağlanacak.