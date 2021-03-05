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Tokat'ta 56 parça tarihi eser ele geçirildi

Tokat’ın Niksar ilçesinde düzenlenen operasyonda 56 parça tarihi eser ele geçirildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen operasyonda 56 parça tarihi eser ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre; Tokat'ın Erbaa ilçesinde ikamet eden 1 şüpheli şahsın tarihi eser niteliği taşıyan objeleri Niksar ilçe merkezinde satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçen Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM ve Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu bir şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan (28) adet sikke, (21) adet obje ve (7) adet yüzük ele geçirildi.


Şüpheli ile ilgili adli işlemler yetkili makamlar tarafından devam ettiği bildirildi.

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