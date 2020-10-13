İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tokat'ta 580 litre sahte içki ele geçirildi

Tokat’ta yapılan operasyonda bir şahsın evinde 580 litre sahte içki ele geçirildi.

Tokat'ta yapılan operasyonda bir şahsın evinde 580 litre sahte içki ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte içki üretilerek satıldığı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Yağmurlu köyünde şüpheli şahsın evinde ve eklentilerinde arma yapıldı. Yapılan aramada 580 litre sahte içki ile birlikte 1 litre anason, 2 adet soğutmada kullanılan bakır kazan, 1 adet alkol damıtılmasında kullanılan düzenek ele geçirildi. Şüpheli şahıs ile ilgili adli işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.