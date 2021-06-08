Tokat'ta 60 bin tüplü asma fidanı dağıtıldı

Tokat'ta, 60 bin adet tüplü asma fidanı üreticilere düzenlenen törenle dağıtıldı.

Tokat Valiliği ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından 'tüplü asma fidanı dağıtımı' Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Uygulama Alanı'nda yapıldı. Törende konuşma yapan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin asma bağ yaprağını yanı sıra 1 milyon sebze fidesinin üreticilerle buluşturulduğunu ifade etti. Rektör Şahin, Tokat'ta ana arı üretiminin geliştirilmesi, patates tarımının geliştirilmesi, yavru alabalık yetiştiriciliği için altyapı olanaklarının iyileştirilmesi gibi projelerin pandemiye rağmen başarılı bir şekilde yürütüldüğünü kaydetti.

Vali Dr. Ozan Balcı ise konuşmasında Tokat'ta 2 yıl içerisinde 2 bin 800 dönüm asma bahçesi dikildiğini belirterek, “Bu sene 3 bin dönüm daha dikeceğiz. Bunları Tarım Bakanlığının kaynakları, İl Özel İdaresi kaynakları, yerel kaynaklar ve diğer kaynakları birleştirerek yapıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından üreticilere protokol tarafından tüplü asma fidanları dağıtıldı. Program sonrası Vali Balcı, Rektör Şahin ile birlikte Ziraat Fakültesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde narince üzüm ıslah seraları ile bağcılık çalışmalarının yapıldığı serayı gezdi.