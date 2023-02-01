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Tokat'ta 63 köy yolu ulaşma kapandı

Tokat’ta, yoğun kar yağışı sonucu 63 köy yolu ulaşma kapandıTokat’ta etkili olan kar yağışı 63 köy yolunun araç ulaşımına kapanmasına neden oldu.

Tokat'ta, yoğun kar yağışı sonucu 63 köy yolu ulaşma kapandı


Tokat'ta etkili olan kar yağışı 63 köy yolunun araç ulaşımına kapanmasına neden oldu. İl ve ilçe özel idaresi ekipleri kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, İl Özel İdaresi Yol Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek görevi başındaki personele işlerinde kolaylıklar diledi. Vali Hatipoğlu, karla mücadele ekiplerinin vatandaşın mağdur olmaması için görevinin başında olduğunu ifade ederek, “Karla mücadele eylem planı dahilinde her türlü olumsuz hava durumuna karşı ekiplerimiz 7 gün 24 saat çalışacak. 150 personelimiz 80 araçla karla mücadele çalışması yapacak. Tokat'ımıza bereket yağmaya başladı. İnşallah topraklarımıza can olur su olur öncelikle bunu diliyoruz.” dedi.

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