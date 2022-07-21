Tokat'ta, 650 dekar alanda lavanta hasadı

Tokat'ta, 650 dekar alanda oluşturan lavanta bahçesinde ilk hasat yapıldı.

Tokat Valiliği tarafından lavanta üretiminin yaygınlaştırılması için başlatılan çalışmalar meyvesini verdi. Çamlıbel beldesinde yaklaşık 650 dönüm alanda toprakla buluşturulan lavanta fideleri çiçek açtı. Binlerce fidenin dikildiği alanda ilk hasat törenle yapıldı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, atıl tarım arazilerinin hazineye, ülke ekonomisine nasıl kazandırıldığıyla ilgili olarak güzel bir örneğin sergilendiğine şahit olduklarını söyledi. Projede emeği geçenlere teşekkür eden Vali Hatipoğlu, “Yaklaşık 650 dönüm arazi üzerinde ortaya konulmuş olan lavanta bahçesinin ilk ürün hasadını gerçekleştiriyoruz. Daha önce Valimiz Ozan Balcı döneminde başlatılmış olan güzel bir proje. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ülkemiz özellikle aromatik bitkilerle ilgili olarak yapılan çalışmalarda her geçen gün daha da önemli noktalara gelmekte. Bu anlamda da Tokat, apayrı bir floraya sahip olmanın imkanlarını kullanacak inşallah. Şuanda güzel bir ortamdayız” dedi.

Lavanta hasadına Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Şahin ile çiftçiler katıldı.