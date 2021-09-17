Tokat'ta 7. uluslararası tarih eğitimi sempozyumu

Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu yapıldı.

15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonunda düzenlenen sempozyumun açılış konuşmasını Sempozyum Düzenleme Komitesi Başkanı Doç. Dr. Fatih Yazıcı yaptı. Yazıcı, 100'ün üzerinde yerli ve yurt dışından araştırmacının bildiriler ile sempozyuma destek verdiğini, sempozyum programında 4 adet panel, 1 konferans ve 3 atölye çalışmasının yer alacağını kaydetti. TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ise konuşmasında üniversite bünyesinde 'değerlerimiz' seçmeli dersinin tüm öğrencilere verildiğini ve bu ders ile ilgili olarak da eğiticilerin eğitiminin tamamlandığını söyledi. Rektör Şahin, sempozyumun konusunun tarih eğitimi ve onun eğiticilerinin bu örneklerden yola çıkarak alması gereken yüksek kültür, eğitim, bilgi ve beceri olduğunu kaydetti. Son olarak konuşma yapan Vali Dr. Ozan Balcı, Tokat'ın Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eserlerini bünyesinde barındıran önemli tarihi bir şehir olduğunu dile getirdi.

Konuşmalar sonrası moderatörlüğünü Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eren Yürüdür'ün yapmış olduğu “Göçmenlik Yurttaşlık ve Tarih Eğitimi” konulu açılış paneli gerçekleştirildi. Panele Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ve Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Köksal konuşmacı olarak katıldı.