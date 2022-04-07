Tokat'ta, 700 çiftçiye yüzde 50 hibeli ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Tokat'ta, 34 bin dekar arazide ekimi yapılmak üzere bin 700 çiftçiye yüzde 50 hibeli 17 ton hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Tokat Valiliği koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Tokat projesi dahilinde Tokat merkeze bağlı Yatmış Köyünde hibrit ayçiçeği tohumu ekimi yapıldı. İl genelinde 34 bin dekar arazide ekimi yapılmak üzere bin 700 çiftçiye yüzde 50 hibeli olarak dağıtılan 17 ton hibrit ayçiçeği tohumu toprakla buluşturulmaya başlandı. Tokat Valisi Ozan Balcı, düzenlenen etkinlikte traktöre binerek ayçiçeği tohumu ekimi yaptı. Tokat'ta yağlık ayçiçeği ekim alanlarının 150 bin dekar alandan 230 bin dekar alana çıkarılmasının hedeflendiğini belirten Vali Balcı, geçen yıl dağıtılan ayçiçeği tohumluğu ile bu alanın 150 bin dekardan 208 bin dekara çıkarıldığını kaydetti.

Vali Balcı, 17 ton ayçiçeği tohumunu dağıtımı yapıldığını belirterek, “İnşallah 34 bin dönüm alanda ayçiçeği ekimi yapılacak. Çiftçilerimize hayırlı, bereketli olsun. Her zaman onların yanındayız. Her zaman destekçileriyiz” diye konuştu.