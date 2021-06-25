Tokat'ta 750 öğrenci ödüllendirildi

Tokat'ta ikincisi düzenlenen kitap okuma yarışmalarında dereceye giren 750 öğrenci ödüllendirildi.

Tokat Valiliği tarafından düzenlenen ‘Kitap Tokat' projesi kapsamında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik yarışma yapıldı. İl genelinde düzenlenen kitap okuma yarışmasını kazanan öğrenciler ödüllendirildi. Tokat Valisi Ozan Balcı, 15 Temmuz Şehit Birol Yavuz Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen törende öğrencilere bisiklet il scooter hediye etti. Törende konuşma yapan Vali Balcı, kitap okumanın önemine değindi. Tokat'ta bulunan bütün kütüphanelerin zenginleştirildiğini belirten Vali Balcı, “Tokat İl Halk Kütüphanesi yeniden yapılıyor, inşallah bu sene sonunda bitecek. Çocuklarımızın Tokatlı hemşerilerimizin ve kitapseverlerin hizmetine girmiş olacak. Yine Türkiye'de ilk müstakil bebek ve çocuk kütüphanesi kurduk. Okullarımıza zenginleştirilmiş kütüphaneler yapıyoruz. Şu ana kadar 90 zenginleştirilmiş kütüphane yapıldı. İnşallah 1 yıl sonra bittiği zamanda 220'ye yakın okulumuza da Z Kütüphane yapılmış olacak” dedi.