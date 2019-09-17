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Tokat'ta 942 litre kaçak içki ele geçirildi

Tokat’ta bir köyde 942 litre kaçak içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Tokat'ta bir köyde 942 litre kaçak içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa köyünde sahte içki imal ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri köye operasyon düzenledi. Tespit edilen adreste yapılan aramada 942 litre kaçak alkol, 1 adet içki yapımında kullanılan düzenek, 6 kilogram anason, 50 litrelik kazan, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli ile ilgili adli işlemlerin devam ettiği kaydedildi.

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