Tokat'ta, Açık Kapı'ya 8 ayda 554 başvuru

Tokat Valiliği Açık Kapı Birimi'ne 8 ayda yapılan 554 başvurudan 527'sinin neticelendirildiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 81 ilde yürütülen Açık Kapı Projesi kapsamında Tokat Valiliği girişinde 13 Nisan tarihinde açılan Açık Kapı birimi vatandaşlara hizmet veriyor. Birimin çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Tokat Valisi Ozan Balcı, vatandaşlara dokunan hizmetleri önemsediğini ve takipçisi olduğunu kaydetti. Vali Balcı, vatandaş merkezli yaklaşımla kurulan Açık Kapı Birimi'nin Cumhurbaşkanlığının ikinci 100 günlük eylem planı kapsamında E-Devlet'e entegrasyonunun sağlanması hedeflenmiş olduğunu ifade ederek,"Açık Kapı'yı önemsiyoruz, devletimizin kapısı herkese açık, vatandaşımızın derdiyle dertleniyoruz. Vatandaşlarımız kamuya ilişkin istek, öneri, şikayet, sorun ve sıkıntıları için gelip Açık Kapı'ya müracaat edebilirler." dedi.

Açık Kapı Birim Sorumlusu Şaduman Güdek, vatandaşların, talep ve önerilerini Açık Kapı sorumlularıyla yüz yüze görüşerek iletebilecekleri gibi www.acikkapi.gov.tr adresini ve Açık Kapı mobil uygulamasını da kullanarak başvuru yapabileceklerini kaydetti.

Yaklaşık 8 aylık sürede 554 başvuru yapıldığını ifade eden Güdek,"Bunlardan 527'sini neticelendirdik, diğerlerini de takip ediyoruz. Başvuruları vatandaş memnuniyetini ön planda tutarak 7 iş günü içerisinde sonuçlandırıyoruz. Başvurularımız ağırlıklı olarak yerel yönetimler, sosyal hizmetler ve eğitim başlıklarından gelmektedir." diye konuştu.