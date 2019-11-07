Tokat'ta, afet bilinci eğitimi

Tokat'ın Turhal ilçesinde kurum amirleri ile köy ve mahalle muhtarlarına afet bilinci eğitimi verildi.

Turhal Kaymakamı Ali Gökay, başkanlığında halk eğitim merkezi konferans salonunda kasım ayı muhtarlar toplantısı yapıldı. Toplantıda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürü Abdullah Sarıçiçek tarafından 'Afet bilinci eğitimi ile afet ve acil durum müdahale planı' konularında eğitim verildi. Programda konuşma yapan Turhal Kaymakamı Ali Gökay, afet bilincinin önemine değinerek, “İstanbul depremi ile Türkiye'de afetlere hazırlık konusundaki farkındalık daha da arttı. Türkiye genelinde afetlere hazırlıkla ilgili eğitimler ve çalıştaylara daha bir ağırlık verildi. Afet, aslında hiç unutmamamız gereken bir gerçek. Afetlerin öncesinde, afet sırasında ve afetlerin sonrasında yapılacak işlerle ilgili bilgili ve hazırlıklı olmamız bir zorunluluktur. Biz de bugün bu toplantımızda afetler konusunda alanında uzman yetkilimizin tecrübelerinden ve bilgi birikimlerinden faydalandık” dedi.