Tokat'ta Afrika rüzgarı esti

Tokat'ta düzenlenen etkinlikte Afrikalı öğrencilerin yöresel oyunları ilgi gördü.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından düzenlenen Erasmusdays etkinliği Taşlıçiftlik kampüsünde yapıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğin açılışını Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin yaptı. Açılışın ardından öğrenciler açık hava konserinde doyasıya eğlendi. Afrikalı öğrenciler yöresel kıyafetleri ve müzikleriyle etkinlikte renkli görüntüler oluşturdu. Türkçe parçaları seslendiren öğrenciler performansları ile alkış topladı. Mısırlı öğrencilerin müzik eşliğinde yaptığı gösterenin yanı sıra Tokat oyun havaları eşliğinde eğlenen öğrenciler unutulmaz bir gün geçirdi.

Tokat'ta 3 bin 600 yabancı uyruklu öğrenci eğitim ve öğretim görüyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde 85 ülkeden 3 bin 600 yabancı uyruklu öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Rektör Şahin, "Üniversitemizin toplam öğrencisinin yüzde 10'u yabancı uyruklu öğrencilerden oluşuyor. 35 bine yakın öğrencimiz var. Yaklaşık 10 bin 500 yeni öğrenci bu yıl kayıt yaptırdı. Kampüsümüz dünya çevreci kampüsleri arasında 256. sırada. Tüm öğrencilerimize hoş geldiniz diyorum" dedi.