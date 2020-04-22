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Tokat'ta ahır yangınında 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Boyluca köyünde bir ahırda çıkan yangında 7 büyükbaş hayvan ile çok sayıda kümes hayvanı yanarak telef oldu.

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Boyluca köyünde bir ahırda çıkan yangında 7 büyükbaş hayvan ile çok sayıda kümes hayvanı yanarak telef oldu.


Edinilen bilgiye göre, Niksar ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Boyluca köyünde M. Z.'ye ait ahır ve samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin sardığı ahıra giremeyen besicinin ihbarı üzerine olay yerine Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında 7 büyükbaş hayvan ile çok sayıda kümes hayvanı yanarak telef olurken, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ile Jandarma ekipleri tarafından yangının çıkış nedenin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

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